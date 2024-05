Il Como sogna in grande - Ludi | mercat - Hartono e una Serie A da confermare

Como promosso in Serie A, ma è già il club più ricco: il patrimonio dei fratelli Hartono - como promosso in Serie A, ma è già il club più ricco: il patrimonio dei fratelli Hartono - La società lariana guidata dall’ex fuoriclasse spagnolo Cesc Fabregas sogna in grande grazie alla proprietà dei miliardari indonesiani Hartono ...

Il Como in Serie A con i gol del marchigiano Gabrielloni: arriva la pizza in suo onore (proprio come Cheddira) - Il como in Serie A con i gol del marchigiano Gabrielloni: arriva la pizza in suo onore (proprio come Cheddira) - LORETO Grande festa nelle Marche, terra natale di Alessandro Gabrielloni, bomber del como, promosso venerdì sera in Serie A dopo ben 21 anni. Entusiasmo alle stelle ...

Como, il Triplete di Cutrone: la A in riva al Lago, la paternità e un premio speciale - como, il Triplete di Cutrone: la A in riva al Lago, la paternità e un premio speciale - Visualizzazioni: 185 como, e’ stato un anno fondamentale per Patrick Cutrone, che si e’ tolto la soddisfazione di ritrovare la serie A con i lariani. Per lui, però, sono arrivati altri due allori. E’ ...