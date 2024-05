' L' 84% degli italiani è per costruire infrastrutture digitali'

(Di lunedì 13 maggio 2024) La quasi totalitàè consapevole del valore che lecreano per il territorio e la collettività. Un'indagine dell'Istituto Piepoli per Inwit indica che il 94%intervistati, in crescita rispetto al 91% del 2023, esprime questa consapevolezza. Secondo lo studio, presentato occasione del primo Sustainability Day del tower operator, l'84% del campione è favorevole alla costruzione di, di cui un terzo estremante favorevole. Oltre la metà ritiene che il loro sviluppo e potenziamento dovrebbe avvenire in tempi rapidi. Inoltre, gli intervistati indicano la rete digitale al terzo posto tra lein termini di priorità di investimenti per l'Italia, guadagnando una posizione rispetto al ...

