Uccisi cinque cani randagi | 3 avvelenati - 2 a colpi d’arma da fuoco

(Di lunedì 13 maggio 2024)sono statia Sala Consilina, in provincia di Salerno. Tre sono statimentre gli altri due sono statida. Il ritrovamento in località Tempone, zona collinare del grosso centro del Vallo di Diano. A quanto si è appreso, ivenivano accuditi da una anziana donna del posto. Negli ultimi mesi sul territorio si sono verificati numerosi...

Le notizie sul conflitto Israele- Hamas di mercoledì 10 aprile, in diretta. Khamenei: «Israele sarà punito per l’attacco». Katz: «Risponderemo direttamente in Iran»

I corpi di Cinque persone , tra cui 2 bambini, sono stati trovati senza vita in una abitazione alla periferia di Oklahoma City, stati Uniti. Secondo la polizia, si tratterebbe di omicidio: "Sono deceduti in maniera violenta". Indagini in ...

Alessia Pifferi a processo per la morte della figlia Diana, oggi potrebbe arrivare la sentenza di condanna - Alessia Pifferi a processo per la morte della figlia Diana, oggi potrebbe arrivare la sentenza di condanna - Alessia Pifferi è a processo con l'accusa di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana, bimba di 18 mesi. Si attende la sentenza ...

Israele celebra i suoi caduti, cerimonie per 'Yom HaZikaron' - Israele celebra i suoi caduti, cerimonie per 'Yom HaZikaron' - Due minuti di sirene hanno fermato Israele per 'Yom HaZikaron', il giorno in cui il Paese ricorda i suoi caduti: soldati morti in combattimento e civili uccisi in atti di terrorismo. Le sirene hanno d ...