Taremi | 'Ho rimandato la firma con l'Inter per rispetto dei tifosi Sarò sempre un supporter del Porto'

Taremi già in clima Inter, decide il derby e saluta: "La mia ultima partita col Porto" - taremi già in clima Inter, decide il derby e saluta: "La mia ultima partita col Porto" - All' ultimo minuto della sua ultima partita con la maglia del Porto ha segnato il gol che è valso il successo nel derby con il Boavista: così Mehdi taremi ha chiuso i suoi quattro anni al Do Dragao e ...