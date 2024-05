Facevano prostituire 16enni in strutture di lusso a Bari | 8 arresti L’inchiesta partita dalla denuncia di una mamma

(Di lunedì 13 maggio 2024) Comportamenti anomali della figlia, la frequentazione con una maggiorenne che in paese era nota per essere una escort. E poi gli screenshot di alcune stories su Instagram nelle quali cinque ragazze mangiavano una pizza su un lettone con la scritta “Squad girls” e, ancora, altri video con alcune mani femminili che impugnano banconote da 50 euro e una carta di credito. Così ladi una 16enne, nel marzo 2022, ha fatto partireche ora ha portato a 8e altre due misure cautelari per sfruttamento della prostituzione minorile al termine degli accertamenti della Squadra Mobile diche con pedinamenti, appostamenti, intercettazioni e audizioni hanno ricostruito come le minorenni si prostituivano inricettive, anche di, nelle province di ...

