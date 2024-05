PISA - 16 aprile 2024. L'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha pubblicato gli avvisi di pubblica selezione per l’ammissione ai 450 posti disponibili per i corsi di Operatore Socio-Sanitario. In particolare, l’offerta nell’Azienda USL Toscana Nord ...

Pisa, 26 aprile 2024 – Importanti novità per quanto riguarda la Cura alla cefalea in Toscana . L'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha ottenuto un finanziamento ad hoc dalla Regione Toscana da destinare al percorso diagnostico terapeutico per la gestione ...

Meteo in Toscana, primavera in arrivo ma non per tutti. Le previsioni: dove pioverà e quando - Meteo in toscana, primavera in arrivo ma non per tutti. Le previsioni: dove pioverà e quando - L’Italia è spaccata in due: maltempo al nord, estate al sud. Da noi, meteo altalenante, con qualche pioggia prevista nelle province più settentrionali ...

Forte maltempo nei prossimi giorni, attenzione al rischio di nubifragi e allagamenti. La tendenza meteo - Forte maltempo nei prossimi giorni, attenzione al rischio di nubifragi e allagamenti. La tendenza meteo - Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano la fase di forte maltempo che sferzerà alcune regioni almeno fino a giovedì 16 maggio ...

Previsioni meteo video di mercoledì 15 maggio sull'Italia - Previsioni meteo video di mercoledì 15 maggio sull'Italia - Previsione meteo aggiornata per l'Italia di mercoledì 15 maggio Tempo perturbato con rovesci e temporali anche forti e localmente a carattere di nubifragio con possibili grandinate. Temperature in ...