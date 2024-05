Cotral esce fuori strada sul Grande Raccordo Anulare | traffico impazzito - chilometri di coda

Roma, autobus finisce fuori strada lungo il Grande raccordo anulare - Roma, autobus finisce fuori strada lungo il Grande raccordo anulare - Un autobus del trasporto pubblico locale dell'azienda cotral è uscito di strada nelle prime ore del mattino di lunedì 13 maggio lungo il Grande raccordo anulare. L'incidente è avvenuto sulla carreggia ...

Incidente sul GRA, bus finisce fuori strada: traffico in tilt - Incidente sul GRA, bus finisce fuori strada: traffico in tilt - Grave incidente oggi sul GRA, bus cotral finisce fuori strada. La situazione in tempo reale, lunghe code in carreggiata interna.

Sassate contro un autobus del Cotral: arrestato uno straniero - Sassate contro un autobus del cotral: arrestato uno straniero - È stato fermato alle autolinee di Latina dai Carabinieri il magrebino che ha preso a sassate un bus cotral alla fermata di Ponte Corradini, a Sezze ...