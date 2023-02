KAA Gent-Genk domenica 05 febbraio 2023 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di sabato 4 febbraio 2023) La capolista KAAnelha perso due volte in campionato e una volta in Beker van Belgie, fanno tre sconfitte su sei partite in tutte le competizioni, non un ruolino di marcia ideale per un club che punta a piazzarsi tra le prime quattro. Alla Ghelamco Arena si presenta la capolistache InfoBetting: Scommesse Sportive e