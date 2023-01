(Di lunedì 30 gennaio 2023) Al programma Verissimo la showgirl e conduttrice ha toccato il tema dellaprecoce, in cui anche lei è coinvolta: «Non è una malattia, è un cambiamento»

...10 - 21; 21 - 7; 21 - 20 OMNIA CIBUS VOLLEY SALUZZO BLU: Letizia Ballario, Ginevra Dragone,... Allenatore: Daniela. SALUZZO - Settimana intensa per le Ragazze biancoblu che mercoledì ...Tanta consapevolezza di se stessa e della strada compiuta,è una donna bellissima, decisa, che ha abbracciato i cambiamenti del tempo. Di tutto questo, e anche del fatto di non aver avuto figli , ne ha parlato in un'intervista con Silvia Toffanin ...

Paola Barale a Verissimo: «La menopausa è un tabu, ma è una tappa della vita. Io ci sono andata presto e vogli ilmessaggero.it

Paola Barale: Una donna in menopausa non è decrepita e senza una vita sessuale, io me la vivo bene Fanpage.it

Paola Barale a Verissimo: “Una donna in menopausa non è decrepita e senza una vita sessuale Il Fatto Quotidiano

Paola Barale: «Sono andata presto in menopausa, ma non sono decrepita: ho una vita sessuale molto attiva» Vanity Fair Italia

Paola Barale a Verissimo contro il tabù della menopausa e della (non) maternità alfemminile.com

Al programma Verissimo la showgirl e conduttrice ha toccato il tema della menopausa precoce, in cui anche lei è coinvolta: «Non è una malattia, è un cambiamento» ...Paola Caruso ospite a Verissimo, nel corso della puntata trasmessa domenica 29 gennaio, ha raccontato la storia straziante del problema di salute ...