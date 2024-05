Gentiloni | La Transizione verde non è una partita persa

(Di domenica 12 maggio 2024) ROMA – Il Commissario Europeo affari economici e monetari Paoloe’ intervenuto oggi al convegno del Partito Democratico “Impresa Domani”, organizzato in occasione delle prossime elezioni, a Torino. “Lanon e’ una: l’Europa sta ottenendo risultati – ha detto l’ex presidente del consiglio – In Europa la riduzione delle emissioni e’ piu’ consistente di altre aree del mondo”, ha poi concluso. L'articolo L'Opinionista.

