Bochum-Leverkusen domenica 12 maggio 2024 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali - quot - pronostici Penultima fatica in campionato per il werkself

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di sabato 11 maggio 2024) Passaggio del turno con il brivido per ildi Xabi Alonso, che si è trovato sino a 10 minuti dalla fine sotto di 2 gol in casa contro una Roma coriacea prima di trovare l’autogol di Mancini e il pareggio in extremis con Stanisic. Incredibile ma vero ilanche nella giornata forse più complicata della stagione ha trovato la InfoBetting: Scommesse Sportive e