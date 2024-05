Apple - possibile sciopero in uno store Usa | sarebbe il primo

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 12 maggio 2024) I lavoratori sindacalizzati di unstatunitense del Maryland hanno votato sabato per autorizzare u no, che se dovesse andare avanti segnerebbe la prima azione sindacale di questo tipo contro il rivenditore negli Stati Uniti. I dipendenti dell’di Towson, nei pressi di Baltimora, hanno votato per la sindacalizzazione nel 2022, un’altra prima volta per i negozi statunitensi...