Abigail - la recensione | gioco di ruolo horror in cui niente è come sembra

(Di domenica 12 maggio 2024) Ladi, filmcon cui i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett tornano a giocare con gli spazi chiusi e il sangue. Moltissimo sangue! Nel cast anche Dan Stevens e Giancarlo Esposito. Chissàse la cava la coppia di registi formata da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett con le escape room e i giochi di: fin dal primo film insieme, V/H/S (2012), hanno infatti dimostrato di amare il genereprima di tutto e poi gli spazi chiusi, in cui il colpo di scena e il cambio di prospettiva è dietro l'angolo. È così anche ne La stirpe del male (2014), Finché morte non ci separi (2019), in cui una festa di nozze si trasforma in una caccia all'uomo (o, meglio, alla sposa), nei due capitoli della saga di Scream …

Anche qui c'è una casa: una banda di criminali, che non si conoscono tra loro, è stata ingaggiata per rapire una bambina, la abigail del titolo (interpretata da Alisha Weir, un talento da tenere ...

La profezia del male, un horror vivace e dalla buona tenuta spettacolare, ma scarsamente originale - La profezia del male, un horror vivace e dalla buona tenuta spettacolare, ma scarsamente originale - Quando un gruppo di amici viola incautamente la sacra regola della lettura dei Tarocchi, scatena inconsapevolmente un male indicibile intrappolato nelle carte maledette. Al cinema.