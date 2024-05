Luciano Darderi ha conquistato l’accesso alle semifinali del Sardegna Open 2024 , torneo Atp Challenger 175 in corso di svolgimento sui campi in terra rossa di Cagliari . Il tennista azzurro ha approfittato del ritiro dell’argentino Federico Coria ...

Surreale situazione durante il torneo di Cagliari nel match tra Coria e Darderi , con l'arbitro che ha fermato il gioco per l'invasione aerea di un piccione .Continua a leggere

Allo Stadio Olimpico è andato in scena il lunch match tra Lazio ed Empoli, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A con successo dei...

Lazio-Empoli, cori contro la mamma di De Rossi - Lazio-Empoli, cori contro la mamma di De Rossi - Durante il lunch match tra Lazio e Empoli i tifosi bianconcelesti hanno intonato dei cori contro Daniele De Rossi e sua madre, proprio nel giorno in cui si festeggia.

Lazio-Empoli, la curva nord intona cori contro De Rossi e la madre - Lazio-Empoli, la curva nord intona cori contro De Rossi e la madre - Si riaccende una vecchia rivalità: stiamo parlando della storica, ovvia inimicizia tra Daniele De Rossi, leggenda della Roma.

Lazio-Empoli: cori contro De Rossi e sua madre - Lazio-Empoli: cori contro De Rossi e sua madre - Allo Stadio Olimpico è andato in scena il lunch match tra Lazio ed Empoli, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A con successo dei biancocelesti per.