Pallavolo Casciavola | PediaTuss battuta ed eliminata dai playoff

(Di domenica 12 maggio 2024)(Pisa), 12 maggio 2024 - Niente da fare per lache con la sconfitta 3-1 sul campo della Polisportiva Remo Masi da addio aie conseguentemente ai sogni di promozione in serie B2. È stata una partita affrontata con grande attenzione ed impegno da parte delle rossoblù, nonostante Gori e compagne sapessero che le possibilità di vincere il girone fossero ridotte la lumicino. Coach Tagliagambe ha dovuto fare a meno per quasi tutta la partita di Gori sostituita dalla giovane Eleonora Marino. Nei primi due set le padrone di casa tengono in mano l’inerzia della partita, nel secondo parziale ladopo un inizio choc (13-5), illude con una bella rimonta, ma poi nel finale gli attacchi in primo tempo delle padrone di casa fanno male alle casciavoline che si ...