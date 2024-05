Durante la nuova puntata de "I Migliori Anni ", in onda su Rai1 sabato 20 aprile e condotta da Carlo Conti , il comico Lillo Petrolo è pronto a salire palco dalla cima dei gradini dello studio, ma prima di raggiungere la sua postazione per ...

J anni k Sinner arriva al Foro Italico, ma l’aria non è di festa. Tutt’altro: la conferenza stampa non è per presentare il torneo, ma per spiega re le ragioni legate al forfait ufficializzato ieri da parte del numero due del mondo. Un problema ...

Fermo, sangue sulla strada: muore a 40 anni in sella al suo scooter. C'è anche un ferito grave - fermo, sangue sulla strada: muore a 40 anni in sella al suo scooter. C'è anche un ferito grave - fermo - Tragedia oggi pomeriggio (12 maggio) in centro a fermo con un uomo di poco più di 40 anni vittima di un incidente in scooter. Grave un'altra persona che era in sella con lui e ...

Domenica In: Alba Parietti commossa, Piera Maggio speranzosa: "Abbiamo ricevuto una nuova segnalazione" - Domenica In: Alba Parietti commossa, Piera Maggio speranzosa: "Abbiamo ricevuto una nuova segnalazione" - Tanti gli ospiti in studio il 12 maggio, giorno della Festa della Mamma, per parlare della donna che gli ha dato la vita e del proprio rapporto con i figli ...

Giro d’Italia Napoli, ciclisti si fermano per l’omaggio a Sara, 21enne morta investita a Bagnoli - Giro d’Italia Napoli, ciclisti si fermano per l’omaggio a Sara, 21enne morta investita a Bagnoli - I ciclisti del Giro E, che precede il Giro d'Italia, si sono fermati in via Leonardi Cattolica nel punto dove è morta Sara Romano, in segno di omaggio ...