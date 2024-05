(Di domenica 12 maggio 2024) LATINA – Il prossimo 8 e 9 giugno, seinella provincia di Latina si preparano per le. Le amministrazionidi Sermoneta, Maenza, Rocca Massima, Prossedi, Monte San Biagio e Spigno Saturnia vedranno il rinnovo dei propri sindaci e consigli. Ledeisono state ufficialmente presentate, dando il via alla L'articolo Temporeale Quotidiano.

Bagno a Ripoli (Firenze), 11 maggio 2024 – Ecco i candidati e le liste in lizza alle urne per le Elezioni comunali dell’8 e 9 giugno. Sono quattro i candidati sindaco a Bagno a Ripoli . Ecco i nomi . Candidata a sindaco Sonia Redini. Le liste . Per ...

Non si parla della stazione ferroviaria chiusa da anni, dei giovani che fuggono a studiare fuori e non tornano più, di un'area industriale bonificata dall'amianto interrato e non...

Albenga 2024, Riccardo Tomatis: “Sul sociale abbiamo fatto tanto e vogliamo fare ancora di più” - Albenga 2024, Riccardo Tomatis: “Sul sociale abbiamo fatto tanto e vogliamo fare ancora di più” - Albenga. Riccardo Tomatis continua l’esposizione in pillole del suo programma elettorale. Sul tema sociale ha dichiarato: “In questi anni in merito al sociale la nostra amministrazione ha fatto tanto, ...

Elezioni comunali 2024: i candidati a sindaco e le liste nei sei Comuni pontini chiamati al voto - elezioni comunali 2024: i candidati a sindaco e le liste nei sei Comuni pontini chiamati al voto - LATINA – Il prossimo 8 e 9 giugno, sei comuni nella provincia di Latina si preparano per le elezioni comunali. Le amministrazioni comunali di Sermoneta, Maenza, Rocca Massima, Prossedi, Monte San Biag ...

Elezioni a Montopoli: presentata la lista civica 'Idee in Comune' - elezioni a Montopoli: presentata la lista civica 'Idee in Comune' - Tanti volti nuovi tra quelli in corsa con 'Idee in Comune' per il rinnovo del Consiglio comunale di Montopoli in Valdarno l’8 e il 9 giugno prossimi. "Persone comuni, che vivono il paese ogni giorno e ...