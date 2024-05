Amedeo Minghi | cosa ha detto su Eurovision 24 - tra lo svizzero in gonnella e piselli di fuori

(Di domenica 12 maggio 2024) Il noto cantautore italianoha commentato, attraverso alcune storie sul proprio profilo Instagram, la vittoria di Nemo all’24, definito “Sodoma e Gomorra, non un festival musicale” che ha permesso a “uno con il gonnellino” di trionfare. Ricordiamo che Nemo, rappresentante della Svizzera, è il primo vincitore non binario della kermesse musicale, che quest’anno si è svolta a Malmo, in Svezia. Di Angelina Mango ha lodato le qualità di performer, paragonandola a Rita Pavone, ma ha definito la sua canzone noiosa. All’interno del suo lungo sfogo,si scaglia contro una manifestazione a suo dire basata solo sull’apparenza, incapace di dare vero spazio alla musica. Parecchio malcelato, nelle parole del cantautore, il fastidio per un certo tipo di presenza scenica considerata da lui incongrua ed ...

