Fedez sul caso di Iovino | Massacro? Dopo è andato a ballare Ne parlano perché c' è il mio nome

Prima la lite in discoteca con Fedez , gli amici e il suo entourage e poi il pestaggio fuori la casa milanese di Cristiano Iovino , il personal trainer che il prossimo 31 maggio deporrà come testimone della difesa di Francesco Totti al Tribunale di ...

anche le telecamere del condominio in zona Fiera a Milano avrebbero ripreso il rapper – ufficialmente non indagato – con una ragazza e un uomo palestrato che potrebbe far parte degli ultras milanisti

"Tutti parlano di un massacro, ma poco Dopo è andato a ballare. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia", ha dichiararlo è stato Fedez alla Stampa prima dell'incontro sulla salute mentale al Salone del libro. Il rapper nelle storie ...

Fedez minimizza sul caso Iovino: “massacro, dopo è andato a ballare. Io non c’ero” - fedez minimizza sul caso Iovino: “massacro, dopo è andato a ballare. Io non c’ero” - Per la prima volta fedez parla del pestaggio subito da Cristiano Iovino e spiega qual è la sua posizione: nega di esser stato presente e minimizza ...

Salone del Libro. Gli attivisti pro Palestina a Fedez: "Riconoscere il genocidio". Il cantante: la mia storia parla per me - Salone del Libro. Gli attivisti pro Palestina a fedez: "Riconoscere il genocidio". Il cantante: la mia storia parla per me - Scambio durante l'incontro con l'artista e Pierluigi Odifreddi alcuni manifestanti hanno denunciato il doppio standard: "A differenza di quanto ...

Fedez parla del pestaggio a Iovino: “Massacro Io non c’ero. Ma poi lui è andato a ballare” - fedez parla del pestaggio a Iovino: “Massacro Io non c’ero. Ma poi lui è andato a ballare” - Il rapper rilascia le prime dichiarazioni sulla spedizione punitiva al personal trainer dopo la lite in discoteca: “Dalle telecamere non si vede niente. Senza il mio nome non ci sarebbe notizia” ...