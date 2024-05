Sinner - che peccato | gli è costata un sacco di soldi

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 12 maggio 2024), quello che è accaduto ha generato un gran dispiacere: ha perso, come se non bastasse, undi. Nulla toglie, l’assenza di Matteo Berrettini e di Jannik, all’edizione 2024 degli Internazionali d’Italia. Almeno in teoria. Tutto, se si è disposti a soprassedere sull’assenza di un tetto che garantisca lo svolgimento dei match anche in caso di pioggia, è stato organizzato al dettaglio, al millimetro. Nulla è stato lasciato al caso, perché quella ancora in corso doveva essere il Masters 1000 dei record. Jannik(AnsaFoto) – ilveggente.itE lo sarà comunque, lo è già, sebbene il tabellone principale del Foro Italico sia rimasto orfano dei suoi campioni più attesi. Se non fosse per gli ultimi ruggiti di Rafael Nadal e per Novak Djokovic, che tenta di invertire il trend negativo di ...