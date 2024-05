Poliziotto accoltellato a Lambrate - è sveglio e respira autonomamente

È sveglio , respira autonomamente e risponde con cognizione alle domande che gli vengono poste per sollecitarlo. Sono in miglioramento le condizioni di Christian Di Martino, il poliziotto viceispettore delle Volanti di Milano accoltellato alla ...

