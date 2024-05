Genoa-Sassuolo | striscioni minacciosi contro i sampdoriani | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2024) Vittoria in rimonta delilnel match della 36ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Alberto Gilardino è stata protagonista di una stagione di alto livello e l’allenatore è vicinissimo al rinnovo. Nel corso dell’ultima partita si è anche verificato uno spiacevole episodio: tre enormisono stati srotolati allo stadio Ferraris di Genova durante l’intervallo diin gradinata nord in risposta agli scontri della scorsa settimana quando un gruppo di tifosiaveva aggredito quellini in piazza Alimonda. Sampdoria Scontri tra tifosi di Sampdoria e: cosa c'è dietro la guerriglia urbana di questi ...