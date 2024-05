(Di domenica 12 maggio 2024) L'attacco di Kiev a Belgorod è stato effettuato utilizzandodella. Lo sostiene la Missione Permanente della Federazione Russa presso l'Osce, a cuichiede di condannare fermamente l'attacco. Non dovrebbero esserci doppi standard in seno all'Osce per quanto riguarda i crimini di guerra commessi da Kiev, ha dichiarato alla Tass la Missione Permanente della Federazione Russa. Cinque corpi sono stati recuperati tra le macerie di un edificio colpito da un attacco ucraino nella città di confine russa di Belgorod. Lo fanno sapere le autorità russe. «In totale sono stati tirati fuori dalle macerie cinque corpi», ha detto sui social media il ministero russo per le situazioni di emergenza, dopo aver precedentemente riferito che erano stati ritrovati quattro corpi. Il ministero della Difesa russo ha affermato che un ...

Per lo stato maggiore di Kiev, aggiungendo in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno nelle ultime 24 ore. Unità ucraine sono state costrette ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto russo, ...

