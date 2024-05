Fedez | Il pestaggio di Iovino? Io non c' ero Parlano di un massacro ma poi lui è andato a ballare a Ibiza

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di domenica 12 maggio 2024) Il rapper al Salone del Libro: «Nessun referto né denuncia. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia»Il rapper al Salone del Libro di Torino: «Nessun referto medico né denuncia. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia»Il rapper al Salone del Libro di Torino: «Nessun referto medico né denuncia. Se non ci fosse il mio nome non ci sarebbe notizia»