Basket - va al CUS Pisa gara uno del secondo turno dei play-out per la permanenza in C

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – Vento in poppa per il Cosmocare CUS, in avvio deldei-out per lain serie C: al PalaCus, nonostante una prestazione con molte ombre in attacco, legate anche alla difficoltà ad affrontare la zona avversaria, gli universitari hanno infatti vinto meritatamente, sebbene di misura,uno della sfida con SynergyValdarno. La rivincita, sempre a, è prevista per mercoledì prossimo. LA CRONACA – L’avvio non è dei migliori per il Cosmocare, a segno nel primo quarto con tre soli atleti, Fiorindi (4 punti), Cosci (6 con 2 su 2 da tre) e Carpitelli a quota 3. Terminata la frazione sul 13-18, i gialloblù tornano prepotentemente in partita nella seconda, trascinati da 8 punti di ...

Pisa, 9 maggio 2024 – Dopo aver superato al primo turno CMC Carrara in quattro gare, il Cosmocare CUS Pisa inizia, sabato in casa contro Synergy Valdarno, il secondo turno dei play-out per la permanenza in serie C. Molto più tranquilla del mese ...

