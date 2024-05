L’Aia contro la Figc | La modifica del regolamento non si impone - si condivide

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) Carlo Pacifici, presidente dell’Associazione arbitri, e tutto il comitato nazionale Aia, chiedono che la discussione sui regolamenti Aia e su eventuali modifiche per l’assemblea elettiva vada stralciata dall’ordine del giorno del consiglio dellain programma martedì. Il tutto per arrivare a una soluzione “condivisa e non imposta”, lamentando in sostanza con lae il suo presidente Gabriele Gravina di aver potuto prendere visione delle modifiche che andranno all’attenzione del consiglio federale solo a pochi giorni dalla riunione, e parlando dunque di “modalita’ inaccettabile” e di “questione di metodo”. SportFace.