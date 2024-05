Russia | attacco a Belgorod con armi Nato

Le forze russe martellano il nord della regione di Kharkiv , nuovo fronte della Guerra sempre più difficile per le difese di Kiev che da tempo denunciano l'arrivo di un'offensiva...

Per lo stato maggiore di Kiev, aggiungendo in totale ci sono stati 155 combattimenti sul terreno nelle ultime 24 ore. Unità ucraine sono state costrette ad abbandonare alcune posizioni nel nord della regione di Kharkiv per il pesante assalto russo, ...