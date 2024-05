Asunta - la storia vera e spiegazione del finale | chi ha ucciso la bambina straniera adottiva in Galizia?

(Di domenica 12 maggio 2024) Siamo andati a indagare sullache ha ispirato, la serie Netflix in Top 10, analizzandone anche il: ecco cosa è venuto fuori.sta seguendo il percorso di Baby Reindeer su Netflix: una serie arrivata senza grande promozione, che vive del passaparola tra le persone e scala rapidamente la Top 10 della piattaforma fino al podio. Dopo aver analizzato lache è stata romanzata nella serie di Richard Gadd, raccontata da lui in prima persona, qui ci troviamo di fronte ad un altro caso di cronaca reso sottoforma di fiction, questa volta in Spagna una decina di anni fa. Unache ha dell'incredibile e forse proprio per questo attira così tanto la curiosità del pubblico: se volete saperne di …

La bimba fu protagonista della prima adozione internazionale in Galizia, ma la sua, cominciata come una storia di speranza e di riscatto, è diventata una cupa vicenda di cronaca nera

