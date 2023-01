Gf Vip | Sophie Codegoni ricoverata in ospedale durante la gravidanza | “La bambina sta bene”

(Di venerdì 27 gennaio 2023) Ore d’ansia per. In questi giorni l’ex Vippona della sesta edizione del Grande Fratello Vip èinper un malessere che l’ha colpita. Come raccontato dall’attuale Bonas di Avanti un Altro, si tratta di un problema al rene che stanno esaminando. La piccola bimba che ha in grembo per fortuna sta benissimo: Ragazzuole eccomi non sono sparita vi stavo leggendo però ieri non sono stata benissimo quindi vi ho risparmiato queste ultime ore di visite, controlli, esami vari. Adesso sono ancora qui all’, devo stare qui un paio di giorni che devo fare ancora un po’ di controlli. Non vi preoccupate, la mia piccolina sta benissimo, abbiamo già fatto tutte le ecografie, lei è lì bella tranquilla e serena, sta. Semplicemente è il mio rene che mi sta ...

A far compagnia a Sophie Codegoni in ospedale c'è Alessandro Basciano, suo futuro marito e papà di Celine. I due si sono conosciuti poco più di un anno fa nella ...