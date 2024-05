(Di domenica 12 maggio 2024) "Il brutaleterroristico di oggi da parte del regime di Kiev contro i quartieri pacifici diha causato decine di vittime. È stato effettuato con l'uso didai Paesi della". Lo denuncia la missione della Russia presso l'Osce in un messaggio sul suo canale Telegram rilanciatoTass. "Esortiamo la leadership dell'Osce, in primo luogo l'attuale Presidenza di Malta, a denunciare l'atto criminale il più duramente possibile. È inaccettabile ignorare ostentatamente le vittime civili tra i russi, sia a, nel Donbass o altrove", ha aggiunto.

Mosca, 'attacco a Belgorod con armi fornite dalla Nato' - Mosca, 'attacco a belgorod con armi fornite dalla Nato' - "Il brutale attacco terroristico di oggi da parte del regime di Kiev contro i quartieri pacifici di belgorod ha causato decine di vittime. È stato effettuato con l'uso di armi fornite dai Paesi della ...

Cosa significa l’attacco della Russia sul fronte nord in Ucraina. L’analisi del gen. Jean - Cosa significa l’attacco della Russia sul fronte nord in Ucraina. L’analisi del gen. Jean - Venerdì 10 maggio scorso le forze russe (sembra 4 battaglioni) partendo dal confine hanno sferrato un attacco a una settantina di km a Nord-Est di Kharkiv penetrando in Ucraina per 5 km per un fronte ...

Belgorod, missili ucraini fanno crollare palazzo: 19 feriti - belgorod, missili ucraini fanno crollare palazzo: 19 feriti - Notizia in aggiornamento Le ostilità, tra Russia e Ucraina, sono sempre più intense. Lo Stato maggiore di Kiev ha riferito che l’esercito del nemico sta colpendo tutta la linea del fronte, specificand ...