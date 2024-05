Verona-Torino - Zapata uscito dolorante | al suo posto Pellegri

(Di domenica 12 maggio 2024) Triplo cambio per ilal 56? del match contro ilal Bentegodi. L’attaccante Duvanvistosamenteper una sospetta contusione al costato. L’ex Atalanta infatti, uscendo dal campo, si è toccato il punto, dando l’idea di non poter continuare a giocare. Quello conquindi sembra essere un cambio obbligato. Fuori per scelta tecnica Vojvoda e Rodriguez, sostituiti da Linetty e Lazaro. Nelle prossime oreverrà valutato dallo staff medico, ma non sembra essere niente di preoccupante. SportFace.

Torino, come sta Zapata: le ultime verso il Verona - Torino, come sta zapata: le ultime verso il Verona - Tanti dubbi di formazione per Ivan Juric. Il Torino fa visita al Verona ma ha un Duvan zapata che non dovrebbe essere della partita. L`attaccante colombiano soffre.

Sanabria, ultima chiamata. Senza Zapata torna da nove - Sanabria, ultima chiamata. Senza zapata torna da nove - L’attaccante paraguaiano del Torino Antonio Sanabria a Verona ha l’occasione di invertire una rotta di stagione negativa. Questo pomeriggio potrà muoversi da prima punta, ...

Torino, Zapata è partito per Verona: si proverà fino all’ultimo a recuperarlo - Torino, zapata è partito per Verona: si proverà fino all’ultimo a recuperarlo - Il colombiano, nonostante non sia al meglio, è comunque partito con la squadra: domenica farà il test decisivo ...