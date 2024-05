MotoGP GP Francia 2024 - Vinales | Bei risultati questo weekend

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 12 maggio 2024) “Sono soddisfatto, la nostra ambizione è essere lì davanti.abbiamo faticato un po’ di più, non eravamo messi molto bene, non potevo guidare aggressivo, dovevo stare molto attento con la gomma posteriore. Ma comunque in uncosì abbiamo portato a casa bei”. Queste le parole di Maverick, pilota Aprilia, ai microfoni di Sky Sport, dopo quinto posto nel Gran Premio dia Le Mans. “Adesso dobbiamo stare tranquilli, analizzare bene tutti i dati. A Barcellona abbiamo una buona opportunità, dobbiamo vedere la nuova moto come girerà lì. Io sono già concentrato e in modalità Montmelò”, ha concluso. SportFace.