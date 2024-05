Inter - la miocardite costringe Erik Zanelli al pacemaker a solo 21 anni La decisione

(Di domenica 12 maggio 2024), un giovane di 21, convive con lada oltre due. La scoperta della sua condizione di bradicardia è avvenuta in un momento cruciale della sua carriera calcistica, proprio quando sembrava pronta a decollare. Originario di Lodrino,era stato ingaggiato dall’dopo un brillante inizio, militando nei Giovanissimi accanto a Willy Gnonto, suo coetaneo che nel frattempo conquistava la nazionale maggiore mentrescopriva di avere questa malattia insospettabile. Il cuore ditende a rilassarsi durante la notte, arrivando a fermarsi per sei secondi nel sonno. Fortunatamente, grazie a un’operazione e all’impianto di un loop recorder, che monitora il battito cardiaco, è riuscito a ...

