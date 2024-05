Colpa di un ambiente tossico - lavoriamo 100 ore a settimana Colleghi sotto choc per la morte improvvisa di un bancario di 35 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Sconcerto a Wall Street. Il 35enne Leo Lukenas III, un associato della Bank of America, è morto per “trombo acuto all’arteria coronaria”, secondo quanto riferito dalla Reuters. Lascia la moglie e due figli piccoli. Ihannolineato come spesso si lavori a ritmi impossibili da 100 ore ae in un. In particolare Leo Lukenas III si è dovuto occupare di una importante fusione da 2 miliardi di dollari. Alcuni dipendenti si sono scambiati messaggi per concretizzare delle iniziative su un possibile sciopero per contrattare migliori condizioni di lavoro. Sono arrivate in tutto 450 richieste. Alcune di queste includono “politiche proattive” che limitano l’orario di lavoro a una media di 80 ore su un periodo di sette giorni e che ...