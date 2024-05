Djokovic - Roma diventa una Caporetto | Tabilo fa il fenomeno e vince a sorpresa

Il ragazzo col nome del fantasmino più famoso degli anni ’90 si prende la rivincita sul signore del tennis. Casper Ruud batte Novak Djokovic in una semi finale da cuori forti, si prende la rivincita dopo la sconfitta del 2023 in finale al Roland ...

Giornata in cui sono iniziati i primi turni del tabellone maschile degli Internazionali BNL d’Italia: alcuni carichi da novanta sono entrati in scena, tra cui il numero 1 del mondo Novak Djokovic . Il serbo ha superato agevolmente Corentin Moutet ...

Djokovic eliminato da Tabilo, clamoroso a Roma! Internazionali, il numero 1 è fuori - djokovic eliminato da Tabilo, clamoroso a Roma! Internazionali, il numero 1 è fuori - Il campione serbo saluta amaramente il Foro Italico arrendendosi in due set al tennista cileno che nel prossimo turno affronterà Khachanov ...

Djokovic eliminato da Tabilo, Roma perde un altro campione. Il cileno vince in 2 set (6-2, 6-3) in un'ora - djokovic eliminato da Tabilo, Roma perde un altro campione. Il cileno vince in 2 set (6-2, 6-3) in un'ora - Domenica di tennis al Foro Italico. Si giocano partite di terzo turno, poi da domani comincia la seconda e decisiva settimana. Apre il programma la sorpresa Francesco Passaro alla Grand Stand ...

Nole, in campo dopo l'incidente della bottiglietta, si ferma in due set 6-2 6-3 chiudendo con un doppio fallo shock - Nole, in campo dopo l'incidente della bottiglietta, si ferma in due set 6-2 6-3 chiudendo con un doppio fallo shock - Nole, in campo dopo l'incidente della bottiglietta, si ferma in due set 6-2 6-3 chiudendo con un doppio fallo shock ...