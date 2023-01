Arrivano i carri armati in Ucraina

(Di mercoledì 25 gennaio 2023) . Gli Stati Uniti, secondo conferme ottenute dai media americani, sarebbero pronti a inviare a Kiev gli Abrams M1, così come la Germania i Leopard finora negati. Stati Uniti e Germania sono pronti a inviare all’forniture diAbrams e Leopard Il Wall Street Journal ha rivelato nelle scorse ore il via libera di Washington alla fornitura diall’. Stesse confermaanche dalla Germania dove, secondo Spiegel, il cancelliere Olaf Scholz e il presidente americano Joe Biden avrebbero trovato l’accordo. Fonti dell’Amministrazione americana, citate dall’Associated Press, il cambio di rotta di Biden, rispetto alle forniture dia Volodymir Zelensky, è stato accolto con favore da entrambi ...

Per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale deiarmati tedeschi si muoveranno in attività bellica di attacco sul territorio europeo, rivolti ... L'articolo ARMI A KIEV,I ...PER APPROFONDIRE Il caso Ucraina,armati da Usa e Germania La storia Le purghe di Zelensky: silurati viceministri e funzionari sospettati di corruzione

