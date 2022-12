Alla Fiera di Bergamo un 2023 tutto da scoprire

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Il tempo di festeggiare il Natale e salutare con un brindisi il 2022 e poidisi partirà con un nuovo anno ricco di manifestazioni, per tutti i gusti e tutte le età e con alcune novità. Vediamole in estrema sintesi. L’apertura della stagioneè come da tradizione all’insegna dell’arte atondo, con la riproposizione in contemporanea, da venerdì 13 a domenica 15 gennaio, della diciottesima edizione diArte(Baf) e della sesta edizione di Italian Fine Art (Ifa), le due mostre mercato di Promoberg dedicate rispettivamente all’arte moderna e contemporanea e all’alto antiquariato. I collezionisti e i tanti appassionati di arte antica avranno poi a disposizione un’altra settimana per gustarsi le opere di Ifa, ...