Partenza Tour 2024 da Firenze | poi Emilia-Romagna e Piemonte

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)(ITALPRESS) – La prima volta delde France in Italia. La Grand Boucle ha sceltoper inaugurare l’edizione, con altre due tappe che si snoderanno fra: dopo mesi di trattative e indiscrezioni, l’annuncio ufficiale è arrivato a Palazzo Vecchio, alla presenza del sindaco Dario Nardella, dei governatori Eugenio Giani e Stefano Bonaccini e dello storico direttore della corsa francese, Christian Prudhomme. Cento anni dopo il primo italiano in maglia gialla al traguardo – Ottavio Bottecchia nel 1924 – ecco dunque ilsbarcare al di qua delle Alpi: appuntamento per il 29 giugno, con la-Rimini di 205 chilometri, poi la Cesenatico-Bologna (200 km) e infine la Piacenza-Torino (225 ...

AGI - Ilde France del 2024 prenderà il via, per la prima volta, in Italia:il 29 giugno da Firenze, poi altre due tappe con arrivo a Bologna e Torino . Con tappe dalla valenza anche simbolica ...Tre tappe che faranno entrare la corsa subito nel vivo: la 26esimadall'estero nella storia delvedrà il gruppo attraversare l'Appennino con sette salite e quasi 4000 metri di ... Tour de France 2024: partenza da Firenze, la presentazione. Guarda la diretta streaming stato annunciato oggi, dopo che già la cosa era data per certa da tempo, che nel 2024 il Tour de France, la più importante corsa ciclistica al mondo, partirà dall'Italia: comincerà da Piazzale Michela ...Ora è ufficiale: nel 2024 l'Italia per la prima volta ospiterà la partenza del Tour de France, la cosiddetta Grand départ, fra Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte. Il percorso delle prime tr ...