Manovra | soppressa la norma sul Pos | prorogato il superbonus 110% TUTTE LE NOVITA'

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Arriva la proroga dello smart working solo per i fragili, spunta una nuova stretta al reddito, il bonus psicologo aumenta e diventa permanente. Ma arrivano anche i voucher per i night-club e si autorizza...

La norma che stanzia 450 milioni per i Comuni fa temere un ritorno dellain commissione ... mentre è statala norma sul tetto di 60 euro per il pagamento con Pos. Tornano quindi le ...Leggi Anchela norma sul pos: le multe restano. Ma un (complicato) emendamento prevede di intervenire sulle commissioni L'emendamento, secondo fonti parlamentari, doveva essere ... Manovra, le misure: Approvata per errore norma da 450 milioni per i Comuni (Teleborsa) - Maratona notturna per la votazione sugli emendamenti alla manovra in commissione Bilancio alla Camera. La commissione, al settimo giorno di lavoro, ha concluso l'esame degli emendamenti.Sprint finale sulla manovra che dovrebbe essere approvata dalla Camera venerdì notte o al massimo sabato mattina.