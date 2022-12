(Di venerdì 16 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Conosco bene l’impegno dei professionisti che voi qui rappresentate e le tante difficoltà organizzative ed economiche esistenti. Siamo in un momento storico non facile, che dopo la fase più acuta della pandemia, deve affrontare anche il problema della guerra in Ucraina e la crisi energetica. Ma c’è attenzione da parte del Governo per il mondo sanitario e per il Ssn cheha dato e che da anni soffre di un costante definanziamento”. Lo ha detto il ministro della Salute Oraziorivolgendosi ai presidenti degli Ordini provinciali delle professionistiche, riuniti a Roma, durante l’ultimo Consiglio nazionale dell’anno della FNOPI.“Siamo assolutamente disponibili a un confronto – ha proseguito il ministro -, ad ascoltare e capire le esigenze che la presidente Mangiacavalli mi ha già rappresentato ...

Il Denaro

... dopo ben due settimane di fermo, non hanno uno spazio in cui allenarsi e non potranno partecipareInternazionali di febbraio'. Così la deputata del M5S all'Ars Robertae il ...Infatti potrebbe esserci anche il neo Ministro della Salute Orazioper fare gli auguri a ... ha battuto anche Amici la scorsa settimana) prima che ceda la lineaamici di Rai Sport che ... Schillaci agli infermieri “Pronti a incentivare chi dà tanto per il Ssn ... “Conosco bene l’impegno dei professionisti che voi qui rappresentate e le tante difficoltà organizzative ed economiche esistenti. Siamo in un momento storico non facile, che dopo la fase più acuta del ...ROMA (ITALPRESS) – “Conosco bene l’impegno dei professionisti che voi qui rappresentate e le tante difficoltà organizzative ed economiche esistenti. Siamo in un momento storico non facile, che dopo la ...