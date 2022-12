Monterosso | sosta fuori dal centro anziani «Raffica di multe» | scoppia il caso

L'Eco di Bergamo

Gli stalli dinei dintorni del Cte sono infatti bianchi, come tutti quelli presenti nel quartiere die risulta fuori luogo la lamentela circa l'utilizzo degli stessi da parte dei ...Fino ad ora, mai nessuno era venuto a contestare lae, per l'associazione, forse bastava avvisare prima di procedere a dare multe a raffica ai pensionati, la maggior parte dei quali vive con ... Monterosso, sosta fuori dal centro anziani. «Raffica di multe ... Via Leonardo da Vinci. La denuncia dell’Adiconsum a cui si sono rivolti molti dei pensionati sanzionati. Il Comune: «Auto in divieto, nessun accanimento». Multe a raffica negli ultimi giorni in via Le ...Adiconsum Bergamo in difesa dei frequentatori: "Spesso sono persone con difficoltà a deambulare e si tratta di soste obbligate per permettere piccoli momenti di convivialità e ritrovarsi insieme per f ...