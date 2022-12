Avatar 2 – La via dell’acqua | meraviglie estetiche e conflitti generazionali al centro del film di Cameron

Durante una chiacchierata con Screenrant , Zoe Saldaña ha parlato del difficile viaggio che dovrà intraprendere Neytiri in2 - Ladell'acqua . LEGGI "2, la recensione Per il personaggio sarà tutt'altro che 'risolto', come raccontato dall'attrice:2 è uscito 14 dicembre nei cinema italiani. ..." Non credo che sarebbe stato possibile realizzare: Ladell'acqua se non avessimo svolto quell'esercizio ", ha poi affermato Cameron. Nell'autunno del 2010, Cameron acconsentì a dirigere ...Avatar - La via dell'acqua, il film di James Cameron con Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, CCH Pounder, Matt Gerald, Sigourney Weaver, Kate Win ...Dopo un’attesa infinita, Avatar 2 (intitolato La via dell’acqua) di James Cameron approda oggi nei cinema dopo un lungo viaggio costellato di false partenze e rinvii. La via dell’acqua è il primo film ...