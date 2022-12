Viabilità Roma Regione Lazio del 12-12-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 dicembre 2022)DELl’11 DICEMBREORE 19:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LASULL’AUTOSTRADA A24 DOVE UN INCIDENTE BLOCCA IL TRAFFICO TRA ARSOLI E ROVIANO VERSO. RALLENTAMENTI POI SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE DOMANI, 12 DICEMBRE, AL VIA I LAVORI SULLA SR 155 DI FIUGGI DA PARTE DI ASTRAL. GLI INTERVENTI, CHE RIGUARDERANNO IL RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE AMMALORATO, INTERESSERANNO TRATTI SALTUARI DELLO STESSO COMPRESI TRA IL KM 53 E 400 E IL KM 58 E 800. ATTIVE FINO AL 16 DICEMBRE MODIFICHE ALLA ...