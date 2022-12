Covid | la rivolta paga | la Cina elimina l’app di tracciamento

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L’effetto delle rivolte cinesi, contro la politica daZero del regime di Xi Jinping, comincia a sortire i primi effetti, tutt’altro che benevoli per il partito Comunista. Da mezzanotte, infatti, sarà disabilitata l‘app didella popolazione, la cosiddetta Communications Itinerary Card. Una vera e propria “mappa degli spostamenti”, che si basava su un segnale telefonico e permetteva agli utenti di dimostrare, ovunque fosse richiesto, i propri movimenti degli ultimi sette giorni. Nel corso di questi tre anni pandemici, Pechino poteva contare su un capillare controllo di qualsiasi movimento all’interno delle zone ad alto rischio di contagio, negando ai positivi la possibilità di effettuare viaggi interprovinciali o accedere a eventi. Ebbene, da domani questo impianto dovrebbe essere abolito definitivamente, in un’ottica di una serie di ...

Nicola Porro

