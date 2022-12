Perché sempre più italiani cercano l’amore in rete?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 dicembre 2022) Una vita di corsa, piena di impegni: il lavoro, la palestra, lo studio per i più giovani, la casa e i figli per chi è un po’ più avanti con l’età. Il tempo che sembra non bastare mai, una socialità trasformata soprattutto dopo la pandemia, che ci ha resi un po’ più diffidenti verso gli altri, meno propensi agli approcci. Lo smart working, poi, ha complicato ancora di più le cose. Per molti la sede del lavoro è diventata la propria casa, con pochi contatti diretti con i colleghi e i superiori se non attraverso lo schermo del computer. E proprio i computer, così come i cellulari, sono diventati ormai gli strumenti che tengono collegati la maggior parte di noi con il resto del mondo. Spesso, infatti, restiamo isolati nelle nostre abitazioni o nei nostri pensieri, pur non essendo più in quarantena. Un isolamento che – appunto – può essere sia fisico che psicologico, dovuto magari delusioni ...