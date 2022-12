Natale | è da Cinema a Cinecittà World | 14 attrazioni a tema | più grande Capodanno Roma

Leggi su iltempo

(Di lunedì 5 dicembre 2022), 5 dic. (Labitalia) - Ilè arrivato a. Fino a domenica 8 gennaio il Parco divertimenti dele della Tv disi trasforma in unVillaggio didove in ogni angolo si respira aria di festa e per l'occasione fa un regalo unico ai suoi visitatori. “Perregala un sogno alle famiglie e alle persone che, magari per motivi economici, non possono permettersi una giornata in unparco divertimenti -dichiara l'amministratore delegato Stefano Cigarini- regaleremo l'ingresso gratuito per il 25 dicembre. E' il nostro modo di fare gli auguri e regalare un po' di gioia a bambini, ragazzi e famiglie in questi anni difficili”. ...