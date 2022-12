Barcone si ribalta al largo di Lampedusa | tre migranti non riemergono dall’acqua | 40 tratti in salvo

Leggi su tpi

(Di sabato 3 dicembre 2022) Proprio mentre il mezzo di soccorso si stava avvicinando a un’imbarcazione di fortuna aldi, quest’ultima si èta facendo cadere in acqua tutti gli occupanti: in quaranta sono statiinmentre ci sarebbero tre dispersi: potrebbero essere rimasti intrappolati nello scafo della barcata e c’è il rischio che siano annegati. Un uomo è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Agrigento dopo che aveva perso conoscenza in seguito alla caduta in mare. È stato rianimato mentre era sulla motovedetta, ma i medici hanno ritenuto opportuno trasferirlo subito in ospedale per ulteriori accertamenti. Ihanno riferito ai loro soccorritori di essere partiti da Sfax, in Tunisia, due giorni fa: si trovavano ormai a 40 miglia dalle ...