LA NAZIONE

Anche il cardinale Betori sarà presente al tradizionale appuntamento organizzato per il 25 dalla ...Sessantesimain Nazionale, trentesimo gol: esattamente uno ogni due partite, spesso non ... E Alessio aggiunge con ironia: "alla Juve Alvaro il futuro è ... Torna in presenza il pranzo di Sant’Egidio "Apriamo le porte di San Lorenzo a chi ha bisogno" Un giorno di Natale speciale, tutti intorno alla tavola apparecchiata, all’interno della basilica di San Lorenzo. Torna "in presenza" il pranzo di Natale della Comunità di Sant’Egidio nella basilica d ...La V edizione del premio dell'Associazione nazionale giovani innovatori alle 30 più promettenti realtà imprenditoriali del Paese ...