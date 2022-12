Morto a 15 anni dopo aver mangiato il sushi all you can eat | ristorante e medico indagati

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Luca Piscopo, 15, era andato a pranzo in undi Napoli, con altri tre compagne di classe. Quindici euro per mangiare tutto ilche volevano, la nota formula dell’all you can eat. Qualche oraessere tornato a casa, i primi sintomi: febbre alta, diarrea e vomito. Anche le sue amiche stanno male, ma non quanto Luca che viene ricoverato in ospedale.una settimana, un lieve miglioramento. Poi, improvvisamente, le condizioni peggiorano. Il 2 dicembre 2021, nove giorniil pranzo a base di, l’adolescente muore in ospedale. È passato un anno dalla scomparsa del ragazzo e la procura ha individuato due potenziali responsabili: il titolare deldove il ragazzo consumò il pasto e ilche lo ...

Ieri alle 5 del mattino èFrancesco Pirini , tra gli ultimi testimoni dell'eccidio nazifascista di Monte Sole , dopodi malattia che lo aveva fermato a letto. Nato il 30 agosto 1927, ne ...Dopo una lunga attesa durata quasi due, il servizio di video in streaming ha annunciato la ... Ora che sa che Kenny, il suo patrigno, non èper cause naturali, Ginny deve fare i conti con il ...(ANSA) - TOKYO, 2 DIC - Issei Sagawa, soprannominato il "cannibale giapponese" per aver ucciso e divorato una studentessa olandese a Parigi nel 1981, è morto a Tokyo all'età di 73 anni. Nel 1981, ...Un uomo di circa 55 anni è stato trovato morto in casa. È successo a Civitavecchia stamani, in via Antigono Frangipane. Il figlio, non avendo risposte, ha richiesto l’intervento dei pompieri della ...