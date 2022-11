Attacco hacker contro i siti del Vaticano | “Ci sono stati tentativi anomali di accesso”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Un tentativo diaidel, andato almeno in parte a buon fine: nel pomeriggio di martedìsparite dalla Rete tutte le pagine che hanno i loro server nel cuore della Santa Sede, dal portale istituzionale a quello dei musei, daidi informazione alle pagine dei dicasteri. “in corso accertamenti tecnici per via didial sito”, ha fatto sapere la sala stampa vaticana che precedentemente aveva parlato invece di una ordinaria attività di “manutenzione”. Una spiegazione, quest’ultima, che cozzava con il fatto che i lavori sulla rete fossero eseguiti nel primo pomeriggio, orario in cui il web è super-consultato, e soprattutto senza una pagina di avviso agli utenti. Ci ...